27.11.2020 (15:43)
Землетрясение, произошедшее в Алтайском крае, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
Землетрясение, которое произошло в Алтайском крае 27 ноября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.
Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.
41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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