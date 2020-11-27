27.11.2020 (15:42)

Главному управлению вооружения Вооружённых Сил РФ исполняется 91 год

28 ноября исполняется 91 год со дня учреждения должности начальника вооружения Рабоче-крестьянской Красной Армии и создания его аппарата – Технического штаба, позже, в 1936 году, получившего наименование Главного управления вооружения и технического снабжения РККА. Именно эта структура стала предшественницей Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, которое в этот день отмечает свой годовой праздник.

Должность начальника вооружения РККА и его аппарат были созданы по инициативе будущего Маршала Советского Союза Михаила Тухачевского в целях создания органов военного управления, ответственных за разработку системы вооружения, перспективных материальных и финансовых планов оснащения войск образцами вооружений и военной техники как в мирное, так и в военное время.

Функции начальника вооружения и его аппарата были связаны с разработкой новых образцов вооружений и военной техники, постановкой их на производство, контролем исполнения заказов промышленными предприятиями и участием в производственно-технологической подготовке промышленности к выполнению мобилизационных заданий в военное время.

За долгие десятилетия своего развития служба вооружения неоднократно переформировывался в другие структуры, органы военного управления. Организационно-штатные изменения совпадали с очередными этапами реформирования нашего государства и его Вооруженных Сил. Несмотря на все преобразования, неизменным всегда оставалась ключевая деятельность данного органа военного управления, направленная на техническое перевооружение армии и флота.

Ведущим органом военного управления в структуре воинских частей и организаций планирования развития вооружений, подчиненных заместителю Министра обороны Российской Федерации Алексею Криворучко, является Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, которое возглавляет генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, заслуженный военный специалист, кандидат технических наук.

В настоящее время Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские части и организации планирования развития вооружений достойно продолжают славные традиции своих предшественников, в тесном взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил, главными и центральными управлениями Минобороны России в полном объеме решают возложенные на них задачи по дальнейшему развитию системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации и их техническому перевооружению в рамках Государственной программы вооружения на 2018–2027 гг.

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