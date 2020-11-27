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27.11.2020 (15:30)

На Черноморском флоте отметили 315-ю годовщину со дня создания морской пехоты

На Черноморском флоте (ЧФ) прошли праздничные мероприятия по случаю 315-й годовщины со дня создания российской морской пехоты.

В Севастополе на территории соединения морской пехоты ЧФ в бухте Казачья прошёл торжественный митинг, показательные выступления военнослужащих и концерт творческих коллективов.

Представители командования Черноморского флота, соединения, ветеранских и общественных организаций возложили цветы к памятнику морским пехотинцам, погибшим в ходе боевых операций в мирное время.

В ходе показательных выступлений военнослужащие продемонстрировали своё мастерство в обращении с оружием, приёмах рукопашного боя и технике выполнения элементов силовой борьбы.

Для гостей были развернута выставка вооружения и военной техники, а также приготовлена солдатская каша на полевой кухне.

Мероприятие прошло с соблюдение противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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