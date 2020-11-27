27.11.2020 (14:12)

Более 40 призывников из Кызылского кожууна отправлены к местам несения службы

Более 40 призывников из Кызылского кожууна (Республика Тыва) отправлены к местам несения службы. Новобранцы пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых структур и ведомств в разных регионах страны.

Военные комиссариаты Республики Тыва продолжают работу осеннего призыва 2020 года, которая осуществляется со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований.

Работа призывных комиссий организована и проводится с учетом сложившийся эпидемиологической обстановки. На всех призывных пунктах, в том числе и в отдаленных районах Тувы, проводится обязательная термометрия новобранцев, оборудованы места для дезинфекции обуви, обработки рук, выдачи медицинских масок, усилены режимы проветривания и дезинфекции помещений. Перевозка молодого пополнения на сборный пункт Республики Тыва осуществляется на транспорте, прошедшем полную дезинфекционную обработку. На республиканском сборном пункте призывники проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. При убытии к местам прохождения военной службы на весь путь следования новобранцы обеспечиваются средствами гигиены и медицинскими масками. По прибытии в воинские части для молодого пополнения предусмотрен двухнедельный карантин.

С начала осеннего призыва 2020 года с территории Республики Тыва к местам прохождения военной службы по призыву было отправлено более 250 человек.

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