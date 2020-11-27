27.11.2020 (13:58)

Сформированным воинским частям Южного военного округа вручены Боевые знамена и грамоты Президента России

В войсках Южного военного округа (ЮВО) в Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе и Кубани в преддверии начала нового учебного периода состоялись ритуалы вручения Боевых знамен и грамот Президента России вновь сформированным воинским частям и соединениям.

В церемониях приняли участие представители командования общевойсковых армий и флотских объединений, священнослужители и ветераны военной службы.

По традиции вручению Боевых знамен и грамот Президента России предшествовали ритуалы крепления полотнищ к древкам. Это почетное право получили лучшие военнослужащие воинских частей.

Завершились праздничные мероприятия торжественными прохождениями подразделений под новым Боевым знаменами и церемониями их установки в штабах воинских частей.

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