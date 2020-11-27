27.11.2020 (14:23)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, глава военного ведомства предложил начать работу с рассмотрения вопроса реализации Министерством обороны мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших.

«Для борьбы с ковидом в военных госпиталях развёрнуто более 8 тыс. койко-мест. Половина из них используется в интересах гражданского населения, — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что в целях ранней диагностики заболевания инфицированные военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого круглосуточно работает 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований.

«Проведено более 2,5 млн тестов на COVID-19. Сформирован и постоянно пополняется запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса», — отметил глава военного ведомства.

Помимо этого, на базе военного госпиталя в Североморске заканчивается возведение 17-го многофункционального медицинского центра. В интересах гражданского здравоохранения Военно-строительным комплексом построено семь многофункциональных медцентров. Строительство ещё трёх находится на стадии завершения.

Всего с начала пандемии военные строители возвели 24 многопрофильных медицинских центра в 19 субъектах Российской Федерации. Продолжается строительство ещё пяти центров в четырёх субъектах.

Около 2 тыс. медицинских специалистов Министерства обороны работают с пациентами в больницах Московской и Курганской областей, Республики Хакасия, а также за рубежом — в Абхазии и Южной Осетии, где развёрнуты два многопрофильных мобильных госпиталя.

«На сегодняшний день медицинскую помощь получили более 11 тыс. гражданских лиц. Сейчас военные медики продолжают работать в девяти регионах страны и шести иностранных государствах», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу также добавил, что в соответствии с поручением Президента началась вакцинация личного состава Вооружённых Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих.

На сегодняшний день привито более 2,5 тыс. военнослужащих. До конца года их количество составит 80 тыс. человек.

«Помимо этого, проводим исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Применение методики уже показало эффективность при тяжёлых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих», — сказал глава военного ведомства.

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Переходя к тематической повестке заседания, Министр обороны предложил обсудить социальные гарантии личного состава, в частности, вопросы трудоустройства жён военнослужащих и обеспечения их детей местами в дошкольных образовательных организациях.

«В этой работе мы тесно взаимодействуем с органами государственной власти и местного самоуправления. Так, с 2018 года было проведено 11 видеоконференций с участием более 30 глав субъектов Российской Федерации. В результате за последние три года количество жён военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве, уменьшилось в 94 раза и сейчас составляет 88 человек. Число детей, которым требуются места в дошкольных учреждениях, снизилось с семи тысяч до 257», — сообщил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что таким образом на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих и определения их детей в детские сады в целом решены.

«Тем не менее эту работу важно продолжать, чтобы защитники Отечества были спокойны за благополучие своих семей», — поставил задачу Министр обороны.

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Далее участниками заседания был рассмотрен вопрос формирования проекта государственного оборонного заказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Для достижения требуемого уровня оснащения войск Министерство обороны совместно с Минфином и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счёт привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах, — сообщил глава военного ведомства. — Это позволит сохранить плановые объёмы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета».

Сергей Шойгу также добавил, что в следующем году Министерство обороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счёт поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники.

«Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооружённых Сил военной техникой превысит 98%», — заявил Министр обороны.

По информации главы военного ведомства, для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3,4 тыс. единиц и ремонт 1,3 тыс. единиц основных образцов военной техники.

«В рамках разработки Г03-2021 уже ведётся подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками (исполнителями), заключаются государственные контракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления Правительства. Реализация государственного оборонного заказа в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых Сил современной техникой», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

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В завершение заседания Министр обороны предложил обсудить результаты проведённого эксперимента по формированию соединений Воздушно-десантных войск «нового типа».

«По целям, задачам и составу привлекаемых сил и средств эксперимент можно считать уникальным. Были исследованы новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолётах в ходе ведения манёвренных, сетевых и очаговых военных действий. При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%», — сказал глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что результаты эксперимента показали не только целесообразность развития соединений ВДВ «нового типа», но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента Вооружённых Сил.

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