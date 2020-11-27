27.11.2020 (12:25)

Командующий войсками ЦВО встретился с начальником генштаба ВС Киргизской Республики

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел встречу с начальником генерального штаба вооруженных сил Киргизской Республики Таалайбеком Омуралиевым в ходе рабочей поездки в г. Кант с проверкой объединенной российской военной базы.

Военачальники подвели итоги проведения совместных мероприятий боевой подготовки в 2020 году. Генерал-полковник А.Лапин отметил, что взаимодействие Киргизии и России является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии, учитывая складывающуюся обстановку.

«Наше военное сотрудничество успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Нельзя не отметить положительную динамику в нашем взаимодействии, особенно при проведении мероприятий совместной подготовки. Их количество по сравнению с 2017 годом выросло в два раза, до 16», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, офицеры органов управления и подразделений вооруженных сил Киргизской Республики участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, а также в оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом военного округа, командно-штабных тренировках и учениях.

Кроме того, командующий войсками ЦВО провел рабочую встречу с руководящим составом генштаба ВС Киргизской Республики по обсуждению двустороннего военного сотрудничества.

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