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27.11.2020 (12:00)

Жители Степанакерта поблагодарили российских миротворцев

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Жители Степанакерта (Нагорный Карабах) поблагодарили российских военнослужащих миротворческого контингента, выполняющих задачи по контролю за соблюдением прекращения огня на наблюдательных постах.

Местные жители и представители администрации Нагорного Карабаха посетили российские миротворческие посты и вручили военнослужащим фруктовые наборы и национальные сладости.

По словам самих посетителей, таким образом они выразили свою благодарность российским военнослужащим, обеспечивающим мир в регионе. 

Российским контингентом миротворческих сил выполняются задачи на территории Нагорного Карабаха по круглосуточному мониторингу обстановки и контроля за соблюдением режима прекращения огня. В северной и южной зонах ответственности российскими миротворцами осуществляется мониторинг на 23 наблюдательных постах.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 1,7 тыс. беженцев.

Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами обеспечена безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов.

Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги в г. Степанакерт протяженностью более 1,5 километров.

За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлен медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа, специалисты которого будут оказывать помощь местным жителям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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