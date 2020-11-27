27.11.2020 (12:00)

Жители Степанакерта поблагодарили российских миротворцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Жители Степанакерта поблагодарили российских миротворцев

Жители Степанакерта (Нагорный Карабах) поблагодарили российских военнослужащих миротворческого контингента, выполняющих задачи по контролю за соблюдением прекращения огня на наблюдательных постах.

Местные жители и представители администрации Нагорного Карабаха посетили российские миротворческие посты и вручили военнослужащим фруктовые наборы и национальные сладости.

По словам самих посетителей, таким образом они выразили свою благодарность российским военнослужащим, обеспечивающим мир в регионе.

Российским контингентом миротворческих сил выполняются задачи на территории Нагорного Карабаха по круглосуточному мониторингу обстановки и контроля за соблюдением режима прекращения огня. В северной и южной зонах ответственности российскими миротворцами осуществляется мониторинг на 23 наблюдательных постах.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 1,7 тыс. беженцев.

Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами обеспечена безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов.

Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги в г. Степанакерт протяженностью более 1,5 километров.

За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлен медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа, специалисты которого будут оказывать помощь местным жителям.

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