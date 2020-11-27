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27.11.2020 (12:01)

В Иркутской области прошла церемония награждения военнослужащих РХБ защиты, отличившихся в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе приняли участие в церемонии награждения военнослужащих РХБ защиты, отличившихся в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера в Иркутской области.

Церемонию, проходившую во Дворце культуры города Усолье-Сибирское, открыл глава администрации муниципального образования Максим Торопкин. В своём выступлении Максим Викторович поблагодарил Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за помощь в ликвидации последствий ЧС, а также вручил награды военнослужащим войск РХБЗ, принимавшим непосредственное участие в ликвидационных работах.

Выступивший первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков отметил, что с ликвидацией угрозы экологического заражения для города начинается новая эра безопасной и комфортной жизни.

На церемонии также выступил заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Марченко, отметивший, что залогом успешного выполнения поставленной задачи стала командная работа муниципальной власти и военного ведомства, он также пожелал городу развития и процветания.

Затем участники церемонии стали зрителями концертной программой, которую представили артисты центрального военного учреждения культуры. Творческий коллектив, который возглавляет Ксения Белова, исполнил песни военно-патриотического характера, популярные эстрадные композиции.

Тон программе военных артистов задала песня Николая Петрова «Армия России». Художественный руководитель концертного ансамбля ЦДРА Ксения Белова порадовала собравшихся лирической композицией «За рекой». А завершил своё выступление творческий коллектив композицией «Твой выбор», которую написали художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова и звукорежиссер Игорь Шевченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Концерты
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