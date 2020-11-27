27.11.2020 (10:13)
Врачи медотряда Минобороны организовали работу амбулаторно-поликлинического центра для пациентов с COVID-19 в Курганской области
Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с курганскими медиками организовали работу амбулаторно-поликлинического центра для приёма и сопровождения амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Курганской области.
В новом структурном подразделении, сформированном на базе сортировочной площадки, сконцентрировано необходимое оборудование и сформирован штат специалистов, основная задача которых – проведение клинико-диагностических исследований, назначение и корректировка лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, имеющих признаки осложнения болезни. В амбулаторно-поликлиническом центре проводятся компьютерная томография, рентгенологические исследования, электрокардиограмма, выдаются листки нетрудоспособности и наборы необходимых медикаментов для амбулаторного лечения.
В случае выявления осложнений пациенты, в зависимости от степени тяжести заболевания, направляются в стационары для продолжения лечения под наблюдением медицинских специалистов. Работа центра позволяет своевременно реагировать на осложнения, возникающие у амбулаторных пациентов, и снизить нагрузку на поликлиники.
Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.
Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.