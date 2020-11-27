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27.11.2020 (10:05)

Военные медики Центрального военного округа в Хакасии разработали специальное меню для пациентов мобильного госпиталя

Медицинские специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), разработали специальное меню для пациентов лечебного учреждения.

На данный момент почти половина из общего числа пациентов имеют хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, болезни сердца, избыточный вес и другие.

Военными медиками было составлено специальное лечебное трехразовое питание для граждан, находящихся на долечивании в госпитале с учетом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей. Среднесуточный рацион питания на одного пациента включает в себя хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, свежие и консервированные овощи, фрукты, молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, птицу и яйца, а также кондитерские изделия, соки, чай, кофе. Лечебное питание состоит из диет, различающихся по составу продуктов и их кулинарной обработке.

Приготовление пищи производится совместно гражданскими и военными поварами согласно меню-раскладке на кухне госпиталя, а затем транспортируется в палаты и боксы пациентов в одноразовой посуде и индивидуальных упаковках.

Как сообщалось ранее, в мобильный госпиталь Центрального военного округа, рассчитанный на 100 коек, доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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