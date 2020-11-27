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27.11.2020 (09:36)

Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели дезинфекцию вагонов военного эшелона

На железнодорожном вокзале города Чита специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа (ВВО) провели дезинфекцию вагонов военного эшелона для перевозки новобранцев. 

Перед началом обработки с личным составом подразделения был проведëн инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с применением специальных растворов.

Обработка воинского эшелона была осуществлена в связи с отправкой очередной команды призывников, которые будут проходить военную службу по призыву в соединениях и воинских частях ВВО.

Ранее весь личный состав был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и находился под пристальным наблюдением медицинского персонала.

Всего было обработано порядка 10 вагонов, предназначенных для перевозки военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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