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27.11.2020 (09:26)

В Приморском крае экипажи вертолетов ВВО учились уничтожать автоколонны террористов

В Приморском крае экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиационной части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках выполнения лётно-тактических заданий уничтожили колонну автомобильной и легкобронированной техники условных террористов.

После проведения воздушной разведки в заданном районе и обнаружения целей, экипажи нанесли по ним удар из пушечного вооружения и неуправляемыми авиационными снарядами.

В ходе полетов были отработаны маневры по уходу от средств противовоздушной обороны условного противника, в том числе от переносных зенитных ракетных комплексов малой дальности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ПВО , Вертолеты , Восточный военный округ , ВВС , Антитеррор
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