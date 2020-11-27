Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.11.2020 (08:25)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах прошли специальные занятия по изучению требований безопасности военной службы

В преддверии начала зимнего периода обучения в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы.

Для проведения занятий в парковых зонах, на спортивных и караульных городках, на тактических полях, а также других местах несения военной службы было развернуто более сотни учебных мест.

Военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности. С помощью полноразмерных манекенов и боевой техники на практических примерах личному составу показали возможные последствия нарушения требований безопасности в ходе обслуживания вооружения, военной техники и несения караульной службы с оружием.

В ходе занятий было смоделировано более 20 нештатных ситуаций, связанных с различными угрозами и нарушениями требований безопасности:
при сбивании автомобилем, сдавливании между бронированной машиной и стеной, возгорании при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, воздействии холостых патронов и взрывпакетов.

Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи при ранении, отравлении техническими жидкостями, термических и химических ожогах, обморожении, электротравме.

Основная цель данного мероприятия — исключить получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.

На комплексные занятия привлекалось 100% личного состава подразделений армейского корпуса ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ЦВО в Сибири в 2020 году провели на 20 процентов учений больше, чем в предыдущем
Спецназ ЦВО в Новосибирской области учился уничтожать террористов при попытке захвата военной техники
Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке мин
Новейший способ постановки радиоэлектронных «засад» опробовали специалисты РЭБ ВВО на учении в Забайкалье

Метки:
Учения , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false