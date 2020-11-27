27.11.2020 (08:25)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах прошли специальные занятия по изучению требований безопасности военной службы

В преддверии начала зимнего периода обучения в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы.

Для проведения занятий в парковых зонах, на спортивных и караульных городках, на тактических полях, а также других местах несения военной службы было развернуто более сотни учебных мест.

Военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности. С помощью полноразмерных манекенов и боевой техники на практических примерах личному составу показали возможные последствия нарушения требований безопасности в ходе обслуживания вооружения, военной техники и несения караульной службы с оружием.

В ходе занятий было смоделировано более 20 нештатных ситуаций, связанных с различными угрозами и нарушениями требований безопасности:

при сбивании автомобилем, сдавливании между бронированной машиной и стеной, возгорании при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, воздействии холостых патронов и взрывпакетов.

Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи при ранении, отравлении техническими жидкостями, термических и химических ожогах, обморожении, электротравме.

Основная цель данного мероприятия — исключить получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.

На комплексные занятия привлекалось 100% личного состава подразделений армейского корпуса ВВО.

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