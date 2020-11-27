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27.11.2020 (07:36)

Посадку на условно поврежденную полосу совершили экипажи военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае экипажи военно-транспортной авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили полёты по перевозке грузов в заданный район.

В ходе выполнения лётного задания экипажи Ан-12 и Ан-24 отработали вводные, поступающие с центра управления полётами. В частности, отработали посадку на условно поврежденную  взлётно-посадочную полосу, в ходе которой пилоты воздушных судов снизили скорость полёта до минимально допустимой. Упражнение лётчиками выполнялось с соблюдением установленных временных интервалов между посадками.

Кроме того, пилоты отработали выруливание на взлётно-посадочную полосу, взлёт с аэродрома и посадку.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС
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