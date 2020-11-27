27.11.2020 (07:34)

Командующий общевойсковым объединением ВВО в Бурятии проверил готовность соединений и воинских частей к зимнему периоду обучения

Командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Валерий Солодчук проверил подготовку личного состава и готовность учебно-материальной базы соединений и воинских частей, дислоцированных в Республике Бурятия, к зимнему периоду обучения.

В соединениях и воинских частях объединения завершается подготовка к ЗИМНЕМУ периоду обучения, который начнется 1 декабря. Проведены инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским, сержантским составом и отдельными категориями специалистов. Завершается ремонт, обслуживание и совершенствование переносной и приказарменной учебно-материальной базы, восстановлены и обновлены элементы полигонного оборудования. Подготовлены к работе специализированные классы, содержащие современные компьютерные тренажеры.

Для мотострелковых подразделений установлены мишенные комплексы с системой изменения тактической обстановки и электронным учётом результатов боевых стрельб. Также оборудованы огневые позиции с габионными укрытиями для боевой техники, элементы разрушенных зданий, перекрытые щели, тоннели и другие инженерные сооружения.

Для подготовки танковых экипажей обустроены площадки с препятствиями для ведения фланговой стрельбы и выполнения тактико-огневых упражнений стрельб. Внесены изменения в программу подготовки снайперов и добавлены новые упражнения. Обновлены городки тактической, инженерной, медицинской подготовки, а также площадки для выполнения нормативов.

Переведено на летний период эксплуатации более 5,5 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ), которую в этом году предстоит применять в условиях сильных морозов.

Особое внимание при подготовке к зимнему периоду обучения уделяется приему молодого пополнения осеннего призыва с соблюдением всех санитарных и противоэпидемиологических мер.

По итогам проверки командующий дал высокую оценку готовности соединений и воинских частей объединения.



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