27.11.2020 (07:30)

Экипажи самолётов Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подводной лодки условного противника

На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.

В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе трех Ил-38 над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме того, лётчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей.

Главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице