27.11.2020 (07:30)
Экипажи самолётов Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подводной лодки условного противника
На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.
В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе трех Ил-38 над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств.
Кроме того, лётчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей.
Главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.
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Экипажи противолодочных Ил-38 и ИЛ-38Н морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в ночных условиях
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