27.11.2020 (07:25)

На Тихоокеанском флоте проходят праздничные торжества, посвящённые Дню морской пехоты ВМФ

Во Владивостоке на территории отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прошли торжественные мероприятия, посвящённые 315-ой годовщине образования морской пехоты ВМФ России. В празднике приняли участие представители управления флота, ветераны соединения.

Празднование началось с общего построения личного состава с выносом Боевого знамени части. Затем перед строем состоялось награждение военнослужащих, показавших лучшие результаты в боевой и профессиональной подготовке по итогам года. Тихоокеанцы также получили юбилейные знаки «315 лет морской пехоте».

На Аллее Славы соединения военнослужащие бригады и гости праздника возложили венки и цветы к монументу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга.

Далее в клубе части морпехов праздничным концертом поздравили артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота.

Сегодня же праздничные мероприятия прошли в отдельной бригаде морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, дислоцированной на полуострове Камчатка.

В 2020 учебном году соединения морской пехоты Тихоокеанского флота полностью выполнили план боевой подготовки. Морпехи провели на Чукотском полуострове двустороннее бригадное тактическое учение к которому привлекалось более 4 тыс. военнослужащих и более 800 единиц техники. В ходе учения впервые в истории на полуострове была осуществлена комбинированная высадка воздушно-морского десанта. За год морские пехотинцы ТОФ совершили около 8 тыс. прыжков с парашютом, приняли участие в ряде командно-штабных и тактических учений.

Справочно:

27 ноября в России отмечается День морской пехоты России, который установлен в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 в 1996 году в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года.

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