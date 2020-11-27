27.11.2020 (01:13)

Морские пехотинцы Балтийского флота отмечают профессиональный праздник

Свыше 20 тактических учений, около 600 огневых упражнений и боевых стрельб из стрелкового оружия, и вооружения бронетранспортеров, 5358 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности. С такими итогами элитное соединение Балтийского флота встречает 315 годовщину образования морской пехоты.

В ходе выполнения задач морской десантной подготовки морскими пехотинцами Балтийского флота было выполнено свыше 40 тренировок и учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Подразделения морской пехоты флота в августе этого года впервые приняли участие в двустороннем командно-штабном учении Балтийского флота и общевойсковой армии. В ходе масштабных маневров черные береты из Балтийска провели погрузку техники и личного состава на десантные корабли и осуществили переброску морем на полигоны в Ленинградской области. В Финском заливе морская пехота произвела высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Гогланд.

Группы морских пехотинцев десантно-штурмового батальона принимали участие во всех учениях и дальних походах боевых кораблей Балтийского флота, в акваториях Атлантического и Индийского океанов, Балтийского, Северного, Красного и Средиземного морей. В общей сложности военнослужащие соединения стали участниками девяти морских походов.

По сравнению с прошлым годом, в соединении морской пехоты флота интенсивность занятий по боевой подготовке выросла на 20 процентов. Высоких результатов достигли черные береты Балтики и в международном конкурсе «Морской десант»: сборная России, в состав которой входили военнослужащие соединения, стала победителем состязания.

Более 70 процентов военнослужащих бригады принимали участие в боевых службах и учениях на незнакомых полигонах, более 50 процентов офицеров имеет опыт выполнения боевых задач. Традиционно, наиболее подготовленным подразделением в соединении является десантно-штурмовой батальон. ДШБ уверенно выполняет все, в том числе и боевые задачи на незнакомой местности, с честью и достоинством несёт флаг морской пехоты.

В течение 2020 года военнослужащие соединения морской пехоты продолжат выполнять задачи в операционной зоне флота и за ее пределами в составе экипажей боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота. Сегодня подразделения морской пехоты, несут боевую службу на корветах «Бойкий» и «Стерегущий» и судах обеспечения флота, находящихся в дальнем походе в Атлантике.

28 ноября на территории соединения морской пехоты Балтийского флота в городе Балтийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню морской пехоты России.

Справочно:

27 ноября в России отмечается День морской пехоты России, который установлен в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 в 1996 году в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года.

В настоящее время отдельная гвардейская бригада морской пехоты береговых войск Балтийского флота, является единственным гвардейским соединением морской пехоты Военно-морского флота России. По итогам 2020 учебного года бригада признана лучшей среди соединений и частей береговых войск Балтийского флота.



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