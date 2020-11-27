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27.11.2020 (04:01)

В Ивановском соединении Воздушно-десантных войск завершилась неделя смотров готовности частей к началу боевой учебы

С 23 по 25 ноября 2020 г. в частях и подразделениях Ивановского и Костромского гарнизона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск проведены строевые смотры готовности к новому учебному году и осенне-зимнему периоду обучения.

В течение недели офицерами управления дивизии проверено 100% подразделений соединения на предмет готовности личного состава и учебно-материальной базы к занятиям, которые начнутся в соединениях и воинских частях ВДВ с 1 декабря с.г.

По итогам строевых смотров, в лучшую сторону был отмечен гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова 3 степени полк под командованием гвардии полковника Александра Юдина.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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