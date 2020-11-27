27.11.2020 (05:00)

Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили российские военные инженеры в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили российские военные инженеры в Нагорном Карабахе

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании местности и дорог общего пользования на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами, вблизи населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.

Специалистами Центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги на южной окраине г. Степанакерт протяженностью более 1,5 километров.

За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета.

Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон уничтожаются на месте предварительно обеспечив безопасность.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.



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