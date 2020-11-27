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27.11.2020 (07:00)

Российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры, электро- и газоснабжения в Степанакерте

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В столице Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается восстановление мирной жизни при содействии российских миротворцев.

На сегодняшний день электро- и газоснабжение города восстановлено на 95-97 процентов. Восстановлена работа городской электроподстанции.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России обследовали на наличие взрывоопасных предметов места проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе здания двух школ, в которых в ближайшее время возобновится учебный процесс.

Ранее была восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение. Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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