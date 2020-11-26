26.11.2020 (23:48)

ДОСААФ запускает курс по кибербезопасности «Антихакер»

В феврале 2021 года ДОСААФ России запустит годовой цикл занятий для московских юнармейцев по кибербезопасности «Антихакер».

Проект выиграл грант Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Николай Скирда, руководитель группы развития кружков робототехники и программирования ДОСААФ России:

- Программа цикла рассчитана на школьников 7-8 классов. Занятия будут проводиться на площадках трех московских школ. Их определим немного позднее совместно с руководством московской Юнармии. Раз в неделю юнармейцы в три потока, в течение полутора часов каждый, будут осваивать киберпремудрости под руководством опытных наставников. Таким образом, мы обучим около 90 ребят.

В ходе обучения мы познакомим детей с типовыми хакерскими атаками, инструментами для защиты и взлома. Им предстоит углубленное изучение и автоматизация действий по обеспечению безопасности, знакомство с операционной системой для взлома и защиты KaliLinux. Также они освоят основы программирования на Python в рамках задач по кибербезопасности. В результате «прокачки» дети получат представление об угрозах и опасностях, подстерегающих в сети Интернет, а также:

познакомятся с различными аспектами информационной безопасности на практике;

узнают, как взломать пароли учетных записей, как работают трояны, бэкдоры, вирусы и черви, как проводятся DoS-атаки;

научатся находить лазейки, взламывать и защищать различные системы;

узнают, как обходить системы защиты и заметать следы;

научатся защищать свои персональные данные и критичную информацию.

И главное, для многих из них это будет сильная профориентационная программа.

Геворк Исаханян, заместитель начальника штаба ВВПОД «Юнармия» г. Москвы:

– Большое количество профессий, которые кажутся нам привычными, в ближайшее время изменятся или преобразуются, а многие виды деятельности потеряют свою актуальность. Технологии сильно влияют на нашу повседневную жизнь, невозможно предсказать, какой она будет даже через 10 лет. В связи с этим молодому поколению придётся осваивать новые направления.

В скором времени будет запущен сайт проекта: antihaker.dosaaf.ru

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