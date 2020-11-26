26.11.2020 (21:31)
Более 1700 беженцев вернулись в Степанакерт за текущие сутки.
26 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.
Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 1777 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.
Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.