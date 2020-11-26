26.11.2020 (20:54)

В Военную академию РВСН имени Петра Великого поступили новейшие тренажерные системы

В Военную академию РВСН имени Петра Великого поступили более 20 новейших тренажерных систем с широким использованием 3D и 4D графики, позволяющих с помощью погружения в виртуальную реальность получать первичные навыки работы на высокотехнологичной технике и развивать пространственное мышление. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные ракетные комплексы.

Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений. Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач. В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс. Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть. Широкая линейка учебно-тренировочных средств и симуляторов позволяет обучать специалистов более чем по 20 специальностям.

В соединения, вузы и учебные центры РВСН за последние несколько лет поставлено около 300 новейших тренажёров, среди них:

Тренажерные системы для обучения механиков-водителей ПГРК «Ярс». В отличие от систем предыдущего поколения новые комплексы оснащены камерами, решающими проблему маневрирования при плохом обзоре, и жидкокристаллическими дисплеями на приборной доске.

Тренажерный софт, разработанный специалистами РВСН, позволяет задавать широкий спектр вводных: характер почвы, погодные условия, наличие или отсутствие груза на шасси и, наконец, саму карту полигона или полевого района. На пульте руководителя занятий отображаются все параметры движения виртуального тягача и показания приборов. Современные тренажёрные комплексы РВСН позволяют в трёхмерной модели местности воссоздавать маршруты боевого патрулирования мобильного ракетного комплекса «Ярс» в любом регионе страны.

Для подготовки специалистов, изучающих робототехнические комплексы, оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.



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