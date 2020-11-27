27.11.2020 (00:00)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил морских пехотинцев с 315-й годовщиной создания Морской пехоты.

27 ноября Военно-Морской Флот традиционно отмечает День Морской пехоты.

История морской пехоты – славная страница боевой летописи Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил России.

Создание полков морской пехоты неразрывно связано с именем и великими свершениями императора Петра Великого, самоотверженным трудом, мужеством и героизмом его сподвижников, поколениями россиян, усилиями которых был создан на берегах Балтики морской бастион нашего Отечества. Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине.

В новейшую историю России и в мировую историю подразделения морской пехоты вписали немало славных строк. В том числе - благодаря эффективной работе по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Аденском заливе и у побережья Африканского рога. Одним из наиболее ярких событий стала успешная операция по освобождению 23 граждан России – экипажа танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами.

Сегодня военнослужащие морской пехоты выполняют широкий спектр задач. В том числе и в Сирийской Арабской Республике. Одной из основных задач морских пехотинцев является обеспечение безопасности российских военных объектов в этой стране.

Именно поэтому на современном этапе в основу обучения и подготовки морских пехотинцев положены и опыт боевых действий Вооруженных Сил Российской Федерации против террористов на территории Сирийской Арабской Республики, и опыт крупномасштабных учений, в которых морская пехота регулярно принимает самое непосредственное участие. Среди них – учение «Океанский щит-2020», проводившееся под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», в рамках которого отрабатывались действия на межвидовом уровне. Также бригады морской пехоты принимали самое непосредственное участие в масштабных учениях Тихоокеанского флота на Камчатско-Чукотском направлении и многие другие...

В рамках вышеназванных мероприятий боевой подготовки отрабатывались переброска большого количества личного состава на огромные расстояния, производилась высадка на ранее неизученные полигоны. Морские пехотинцы с этими задачами справились достойно.

На сегодняшний день все подразделения морской пехоты перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. Процесс оснащения морской пехоты тесно связан и с развитием десантно-высадочных средств Военно-Морского Флота. Ведется строительство больших десантных кораблей, передаются ВМФ России современные быстроходные десантные катера. В ближайшее время состоится ввод в состав Военно-Морского Флота большого десантного корабля «Петр Моргунов». В 2019 году началась постройка еще двух БДК проекта 11711 с улучшенными характеристиками.

В этот день с профессиональным праздником личный состав Морской пехоты Военно-Морского Флота поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ доведена до морских пехотинцев в частях и соединениях ВМФ России, дислоцированных на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии, а также до личного состава морской пехоты, выполняющего задачи в составе подразделений антитеррора в дальних походах на борту кораблей Военно-Морского Флота.

«27 ноября 2020 года в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День морской пехоты.

От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем морской пехоты!

Именно на вас возложены особые функции мобильного и стремительного решения задач государственных задач.

Славой гвардейцев покрыли себя морские пехотинцы в суровые годы Великой Отечественной войны. Они вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на море и суше, принимали активное участие в обороне Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда. Героизмом и доблестью отличилась морская пехота при освобождении Кавказа и Крыма, Украины и Белоруссии, народов порабощенной Европы.

Сегодня развитие морской пехоты ВМФ России является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе будет вестись дальнейшее активное оснащение Морской пехоты новейшими образцами вооружения и военной техники. Параллельно, будет продолжен процесс развития десантно-высадочных средств Военно-Морского Флота, будет увеличиваться интенсивность практической боевой учебы морских пехотинцев в ходе мероприятий боевой подготовки на общефлотском и межвидовом уровнях», - отметил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов своем поздравлении.

«Выражаю вам глубокую признательность за ратный труд. Уверен, что и впредь морская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, профессионально подготовленным авангардом флота.

Особые слова благодарности ветеранам морской пехоты, которые вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России»,- заявил Главнокомандующий ВМФ, поздравляя морских пехотинцев с 315-летием со дня создания Морской пехоты России.



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