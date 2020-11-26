26.11.2020 (20:36)

Факультету подготовки врачей (для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск) Военно-медицинской академии исполнилось 78 лет

В Военно-медицинской академии имени (ВМедА) С.М. Кирова прошли торжественные мероприятия по случаю 78-летия факультета подготовки врачей (для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск).

Перед началом мероприятий руководство, профессорско-преподавательский состав и курсанты академии возложили цветы у памятной доски павшим выпускникам факультета в локальных вооруженных конфликтах и у памятника военным медикам, павшим в войнах.

С приветственным словом и поздравлением к курсантам факультета от лица командования академии обратился заместитель начальника ВМедА по военно-политической работе – начальник военно-политического отдела полковник медицинской службы Владимир Лютов. Он отметил, что за 78 лет факультет подготовил более 10 тыс. врачей для Вооруженных Сил, из них 82 стали генералами, 34 — академиками и член-корреспондентами Академии наук и Академии медицинских наук. Среди выпускников факультета также 60 лауреатов Государственных премий, 12 руководителей медицинских вузов, более 30 директоров научно-исследовательских институтов, пять Героев Советского Союза и Российской Федерации.

«Примите мои искренние поздравления с днем факультета, будьте достойными и свято храните традиции нашего родного факультета. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех ваших делах», — обратился к курсантам заместитель начальника ВМедА по военно-политической работе

За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, высокие показатели в учебе, спорте, воинской дисциплине Владимир Лютов от имени Врио начальника академии генерал-майора медицинской службы Сергея Бунина наградил курсантов факультета памятными знаками ВМедА, а также наиболее отличившимся вручил заветные погоны ефрейтора.

Начальник 2-го факультета полковник м/с Роман Коровин также поздравил курсантов с этим знаменательным днем и с гордостью отметил, что академия воспитывает выдающихся врачей и ученых, которые оказывают помощь военнослужащим как в локальных вооруженных конфликтах, так и в мирное время.

«Не за горами зимняя сессия, курсанты будут сдавать зачеты и экзамены. Я желаю им с легкостью сдать сессию и, конечно, крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой», — отметил Роман Коровин.

Справочно:

В 1942 году в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова был создан факультет подготовки старших врачей полков.

В связи с блокадой Ленинграда личный состав академии в октябре был эвакуирован в тыл страны. В январе 1942 года эвакуация была в целом завершена, клиническая и учебная базы были развернуты преимущественно в стенах Самаркандского медицинского института. 22 июня 1943 года, ровно через два года после начала Великой Отечественной войны, в далеком среднеазиатском Самарканде состоялся первый выпуск факультета подготовки старших врачей полков Военно-медицинской академии.

В настоящее время перед личным составом факультета стоят непростые задачи, которые приходится решать в сложных условиях оптимизации Вооруженных Сил. Богатая история, славные традиции, прекрасная клиническая и учебно-методическая база, высококвалифицированный офицерский и профессорско-преподавательский состав говорят о том, что с возложенными обязанностями коллектив факультета успешно справляется и делает все, чтобы войска ежегодно пополнялись офицерами медицинской службы, способными на уровне завтрашнего дня выполнять задачи, стоящие перед медицинской службой Вооруженных Сил Российской Федерации.

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