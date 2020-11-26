26.11.2020 (20:33)

Саперы общевойсковой армии ЗВО провели очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов в рамках подготовки к новому периоду обучения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели сплошную очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов в рамках подготовки к новому периоду обучения.

Сплошная очистка была выполнена на общей площади более 320 кв. км на территории полигонов объединения в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской областях и Коломенском гарнизоне Московской области.

Группы саперов при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 очистили территорию танковых директрис и войсковых стрельбищ и уничтожили свыше 300 взрывоопасных предметов на месте методом дистанционного подрыва.

Сплошная очистка полигонов является неотъемлемой частью подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения и проводится военнослужащими инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО в плановом режиме.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице