26.11.2020 (20:26)

Топографы танковой армии ЗВО в текущем году подготовили более 300 карт и макетов

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей, за 2020 учебный год создали более 300 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой более 1000 учений разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа осуществлялась посредствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА–1».

Всего за минувший год топографы гвардейской танковой армии ЗВО выполнили более 1,5 тыс. задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке в звене «бригада-дивизия» по составлению карт и маршрутов движения войск.



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