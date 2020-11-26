26.11.2020 (19:35)

В Главном командовании ВМФ издан альбом «Морская пехота в лицах»

27 ноября исполняется 315 лет морской пехоте России. В преддверии этой знаменательной даты в Главном командовании Военно-Морского Флота разработан и издан альбом «Морская пехота в лицах».

В данной книге представлено документально-историческое исследование, позволяющее наглядно и в деталях проследить процесс становления морской пехоты от Октябрьской революции до наших дней. В ней показаны наиболее яркие и значимые страницы истории и повседневной жизни морских пехотинцев.

Издание рассказывает об основных тенденциях развития подразделений морской пехоты, их современном состоянии и оснащенности новыми образцами оружия и техники.

В альбоме обобщен опыт участия морских пехотинцев в выполнении самого обширного круга задач как на море, так и на суше. Показаны мужество и самоотверженность, которые проявляли «черные береты» как в годы Великой Отечественной войны, так и в период новейшей истории Военно-Морского Флота. Продемонстрированы те особые традиции, которые по сей день являются фундаментом воспитания и подготовки нового поколения морских пехотинцев и формируют их сильный и стойкий характер.

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