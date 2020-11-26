26.11.2020 (18:42)
Командующий войсками ЦВО вручил награды военнослужащим по итогам совместного российско-таджикского учения
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил участников совместного российско-таджикского учения. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.
Основной этап учения прошел 26 ноября на полигоне Харб-Майдон. От российской стороны к мероприятию привлекалось более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 550 единиц.
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