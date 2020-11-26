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26.11.2020 (18:38)

Инженеры гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году отработали более 1000 заявок на разминирование территории в пяти субъектах РФ

За 2020 год на территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областей инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали около 1000 заявок от местных органов власти и гражданских организаций на разминирование объектов.

«В течении года подразделения инженерных войск отработали заявки по разминированию гражданских объектов, подготовили более 400 километров путей движения войск и маневров», — сообщил начальник инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО полковник Николай Овчаренко.

В ходе разминирования военнослужащими было обнаружено и обезврежено порядка 1000 артиллерийских и минометных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Всего для обработки заявок в 2020 году привлекались более 2,5 тыс. военнослужащих инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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