26.11.2020 (18:34)

В гвардейской танковой армии ЗВО проведены занятия по изучению требований безопасности военной службы

Во всех соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведены комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы. К занятиям было привлечено 100% личного состава.

Основная цель мероприятий — исключить получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.

Для проведения занятий в воинских частях, парковых зонах, спортивных и караульных городках было развернуто около 2 тыс. учебных мест. В ходе мероприятий с помощью мультимедийных средств солдатам, офицерам и гражданскому персоналу показали, как необходимо соблюдать требования безопасности в ходе боевой подготовки, при работе по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, проведении полевых выходов, несении караульной и внутренней службы. Опытные инструкторы рассказали об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимнее время в условиях низких температур.

В ходе занятий были смоделированы около 20 нештатных ситуаций, связанных с различными угрозами и нарушениями требований безопасности. Военные медики провели тренировки по оказанию первой медицинской помощи.

По окончании мероприятий каждый участник сдал итоговый зачет. Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к зимнему периоду обучения, который начнется в воинских частях 1 декабря.

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