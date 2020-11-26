26.11.2020 (18:34)
В гвардейской танковой армии ЗВО проведены занятия по изучению требований безопасности военной службы
Во всех соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведены комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы. К занятиям было привлечено 100% личного состава.
Основная цель мероприятий — исключить получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.
Для проведения занятий в воинских частях, парковых зонах, спортивных и караульных городках было развернуто около 2 тыс. учебных мест. В ходе мероприятий с помощью мультимедийных средств солдатам, офицерам и гражданскому персоналу показали, как необходимо соблюдать требования безопасности в ходе боевой подготовки, при работе по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, проведении полевых выходов, несении караульной и внутренней службы. Опытные инструкторы рассказали об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимнее время в условиях низких температур.
В ходе занятий были смоделированы около 20 нештатных ситуаций, связанных с различными угрозами и нарушениями требований безопасности. Военные медики провели тренировки по оказанию первой медицинской помощи.
По окончании мероприятий каждый участник сдал итоговый зачет. Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к зимнему периоду обучения, который начнется в воинских частях 1 декабря.