26.11.2020 (18:05)

Более 500 новобранцев Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО приняли Военную присягу в Белгородской области

Более 500 новобранцев Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли Военную присягу в городе Валуйки Белгородской области.

В торжественной церемонии участвовали командиры рот молодого пополнения, а также командование соединения. В ходе мероприятия состоялся митинг, а также проведена экскурсия по казармам, объектам учебно-материальной базы дивизии и столовой, способной единовременно принять свыше 2 тыс. военнослужащих.

Ранее новобранцы в созданных учебных подразделениях прошли месячный курс молодого бойца, в ходе которого изучили общевойсковую, огневую, тактическую, физическую и строевую подготовку.

Всего до конца месяца на верность Отечеству присягнут свыше 300 молодых военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации.

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