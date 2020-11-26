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26.11.2020 (17:56)

С военнослужащими общевойсковой армии ЗВО проведены комплексные практические занятия по безопасности военной службы

С военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях, в преддверии начала нового учебного периода прошли плановые комплексные практические занятия по безопасности военной службы.

На занятиях военнослужащим были продемонстрированы результаты несоблюдения требований безопасности личного состава при обращении с оружием, боевой и специальной техникой, а также при выполнении специальных работ.

Для наглядной демонстрации последствий неудовлетворительного отношения к требованиям безопасности использовались специальные манекены, макеты, взрывные устройства, а также спецоборудование. Особое внимание уделялось ошибкам при несении службы в суточных нарядах с оружием, заряжании и разряжении оружия, а также при проведении практических стрельб.

Занятия проводились под руководством командиров подразделений общевойсковой армии ЗВО. Всего к мероприятиям привлекались около 5 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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