26.11.2020 (17:55)

В столичных спортивных ротах ЦСКА прошла церемония увольнения в запас 65 спортсменов-военнослужащих

Сегодня прошла церемония увольнения в запас военнослужащих спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии, дислоцированных в подмосковных дер. Ватутинки и г. Балашиха. Службу по призыву в двух столичных спортротах армейского клуба завершили 65 спортсменов.

49 медалей принесли в копилку армейского клуба рядовые спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки), 45 раз на пьедестал почета поднимались спортсмены-военнослужащие спортроты ЦСКА из Балашихи. За время службы военнослужащие становились победителями и призерами первенств мира и России, кубков мира, Европы и страны, а также чемпионатов России.

Рядовые пяти спортивных рот ЦСКА завоевали 203 награды на международных и домашних турнирах по 25 видам спорта.

Отметим, что в ноябре 2019 года на службу в спортивные роты ЦСКА, которые дислоцируются в Балашихе, Ватутинках, Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе, было призвано 211 спортсменов, представляющих 33 вида спорта.

Многие спортсмены, находясь на военной службе, достигли высоких спортивных результатов и прониклись искренней привязанностью к армейскому клубу.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов пожелал спортсменам, прошедшим службу в спортивных ротах ЦСКА по всей стране, не сворачивать с намеченного пути, новых спортивных рекордов, мужества, выносливости, силы воли и воли к победе.

«Пройдя службу в спортивных ротах ЦСКА, атлеты закалили характеры и зарядились уверенностью в своих силах. Мы рады внести свой вклад в становление новых чемпионов, будущих легенд российского спорта», — подчеркнул полковник Артем Громов.

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