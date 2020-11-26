26.11.2020 (17:53)

Армейский скалолаз стал третьим в трудности на чемпионате Европы

Финал в трудности на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве завершился еще одной медалью армейского спортсмена Дмитрия Факирьянова — он завоевал бронзовую награду в соревновании среди мужчин.

Прапорщик Дмитрий Факирьянов показал третий результат в мужском финале в дисциплине трудность. Его соперник — бельгиец Николас Коллин — опередил армейца всего на одно движение.

Обладателем чемпионского титула в этой дисциплине стал Саша Леманн из Швейцарии.

Заключительный этап европейского первенства пройдет в субботу, 28 ноября, в дисциплине многоборье.

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