26.11.2020 (17:53)
Армейский скалолаз стал третьим в трудности на чемпионате Европы
Финал в трудности на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве завершился еще одной медалью армейского спортсмена Дмитрия Факирьянова — он завоевал бронзовую награду в соревновании среди мужчин.
Прапорщик Дмитрий Факирьянов показал третий результат в мужском финале в дисциплине трудность. Его соперник — бельгиец Николас Коллин — опередил армейца всего на одно движение.
Обладателем чемпионского титула в этой дисциплине стал Саша Леманн из Швейцарии.
Заключительный этап европейского первенства пройдет в субботу, 28 ноября, в дисциплине многоборье.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования