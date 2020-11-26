26.11.2020 (17:48)

В Подмосковье произвели массовую заправку танков Т-80У танкового объединения ЗВО на марше

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии провели массовую заправку танков.

В ходе проведения заправки более 10 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-80У. Для организации такой заправки из района дислокации вышло порядка 30 единиц бронетехники. Основной задачей тренировки стало отработать единовременную заправку бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 12 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более 5 минут, что позволило оперативно продолжить движение бронетехники на марше. Всего в тренировке приняло участие свыше 300 военнослужащих и было задействовано более 150 единиц военной и специальной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

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