26.11.2020 (17:38)

План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуется в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Силами жилищно-коммунальной службы №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москве и Московской области) реализован энергосервисный контракт на выполнение мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего и наружного освещения объектов военного городка № 1, г. Наро-Фоминск, Московской области.

Это позволило существенно сократить потребление электрической энергии и уменьшить затраты на содержание военного городка.

Всего на энергосберегающие заменено 890 светильников наружного освещения, что позволит экономить от 76% до 82 % электроэнергии сохраняя характеристики по освещенности. Опасные – ртутьсодержащие лампы заменены на светодиодные с потребляемой мощностью в 4 раза меньше, а их характеристики по светимости позволили сократить их общую потребность.

Результатами реализации энергосервисного контракта так же стали сокращение опор освещения, например на плацу дивизии с более чем в 10 раз - с 40 до 4 штук, всего по городку количество линий наружного освещения сократилось от 40 до 10, что в свою очередь позволит значительно сократить материальные и трудовые затраты на их содержание. Ожидаемая эффективность по затратам только по наружному освещению военного городка № 1 составляет до 2 000 000 рублей в месяц. В настоящее время проводится оценка результатов работ.

По предварительной оценке ежемесячная экономия энергоресурса в результате замены внутреннего освещения зданий казарменно-жилищного фонда военного городка № 1 составила около 1 500 000 рублей.

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