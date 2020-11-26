26.11.2020 (17:32)

В Уссурийском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли смотры готовности личного состава

В Уссурийском десантно-штурмовом соединении ВДВ под руководством офицеров управления бригады прошли смотры готовности личного состава, учебно-материальной базы к зимнему периоду обучения.

В ходе мероприятий были проведены смотры документации, проверены состояние закрепленного вооружения и военной техники, укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом, а также учебно-материальная база подразделений для проведения занятий в полевых условиях.

В ходе строевых смотров были также проверены командиры отделений на предмет знания сигналов управления строем с помощью сигнальных флажков.

В завершение смотров военнослужащие соединения прошли торжественным маршем, исполнили строевые песни в составе подразделений.

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