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26.11.2020 (17:08)

В Псковском соединении ВДВ прошли смотры готовности личного состава к зимнему периоду обучения

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли строевые смотры готовности личного состава и учебно-материальной базы к предстоящему зимнему периоду обучения.

Смотры проводились сразу на двух точках, двумя комиссиями, которые работали под руководством командира и начальника штаба Псковского соединения ВДВ.

В ходе смотров были проверены экипировка военнослужащих, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и содержание стрелкового оружия, качество и количество нормативных планирующих документов.

На подведении итогов смотров были определены лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству подготовки к новому периоду обучения.

В смотрах готовности принял участие весь личный состав соединения, проходящий военную службу по контракту и призыву.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МТО , Воздушно-десантная подготовка
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