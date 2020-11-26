26.11.2020 (17:08)
В Псковском соединении ВДВ прошли смотры готовности личного состава к зимнему периоду обучения
В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли строевые смотры готовности личного состава и учебно-материальной базы к предстоящему зимнему периоду обучения.
Смотры проводились сразу на двух точках, двумя комиссиями, которые работали под руководством командира и начальника штаба Псковского соединения ВДВ.
В ходе смотров были проверены экипировка военнослужащих, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и содержание стрелкового оружия, качество и количество нормативных планирующих документов.
На подведении итогов смотров были определены лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству подготовки к новому периоду обучения.
В смотрах готовности принял участие весь личный состав соединения, проходящий военную службу по контракту и призыву.