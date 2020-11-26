26.11.2020 (17:20)

Командующий войсками ЦВО подвел итоги совместного российско-таджикского учения

Совместное учение 201-й российской военной базы и подразделений Вооруженных сил Республики Таджикистан прошло на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон на фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центральной Азии. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин на подведении итогов учения.

«Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Регулярные совместные действия российского и таджикского воинских контингентов укрепляют боевое содружество наших государств. Очень важно, что в ходе учения мы находили новые формы и способы применения войск с учетом развития средств вооруженной борьбы и оценки опыта вооруженных конфликтов современности», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В практических действиях было задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация».

«Четкость и слаженность действий военнослужащих наших стран свидетельствуют о возросшем мастерстве личного состава и едином подходе в организации и ведении боевых действий. Своими профессиональными действиями вы подтвердили безусловную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению безопасности наших братских народов. Это братство было скреплено кровью наших дедов на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Мы являемся продолжателями их подвига и сегодня по результатам учения можем сказать, что не посрамим их память», — отметил командующий войсками ЦВО.

Генерал-полковник Александр Лапин выразил слова благодарности военному руководству Республики Таджикистан, создавшему необходимые условия для достижения целей учения и проявленное традиционное восточное гостеприимство.

В завершение учения командующий войсками ЦВО и министр обороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо вручили награды отличившимся военнослужащим 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана.

В совместном учении, которое проходило с 20 ноября, от российской стороны привлекались более 3 тыс. российских военнослужащих, было задействовано свыше 550 единиц.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице