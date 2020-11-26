26.11.2020 (16:22)

Два «огненных вала» и «вертолетную карусель» применили военнослужащие России и Таджикистана в ходе основного этапа учения

Уничтожением условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) численностью около 1200 боевиков на полигоне Харб-Майдон завершился основной этап совместного учения военнослужащих 201-й российской военной базы и подразделений вооруженных сил Республики Таджикистан.

По замыслу эпизода учения, НВФ численностью около 1200 человек прорвало границу. Для подавления темпа наступления инженерные подразделения подорвали в разное время управляемые фугасные снаряды, создав два «огненных вала» протяженностью 500 метров каждый, артиллерийские батареи открыли огонь из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а маневренная группа РЭБ при помощи комплекса «Борисоглебск-2» провела вскрытие радиоэлектронных средств противника и беспилотных летательных аппаратов.

В этом время группа радиоэлектронной борьбы при помощи беспилотных летательных аппаратов «Леер-3» рассылала «боевикам» деморализующие смс-сообщения, а полученные координаты отправляла огнеметному взводу для последующего уничтожения нападающих.

Для создания условий контратаки силы НВФ были затянуты в огневой мешок. По условному противнику велся огонь из РСЗО «Град», «Ураган», самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Для своевременного и гарантированного уничтожения гаубичная батарея применила высокоточный боеприпас 3ОФ39 «Краснополь».

После слома «противника» российские и таджикские подразделения перешли в контратаку. Для окончательного разгрома российские вертолеты Ми-24 применили метод «вертолетная карусель» и уничтожили с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8 живую силу и бронетехнику противника.

В совместном учении, которое проходит с 20 по 28 ноября, от российской стороны было привлечено более 3 тыс. военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники. в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице