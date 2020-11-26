26.11.2020 (16:17)

Военнослужащие соединения дальней авиации в Амурской области приняли участие в подведении итогов командования

В Амурской области в гарнизоне дальней авиации состоялось подведение итогов командования дальней авиации за 2020 учебный год. Данное мероприятие проведено с использованием средств видеоконференцсвязи в онлайн режиме под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе подведения итогов основное внимание было уделено вопросам недопущения травмирования и гибели военнослужащих при выполнении должностных, специальных обязанностей военной службы и в быту, соблюдения правил безопасности при работе с авиационной и специальной техникой.

Командующим были поставлены задачи личному составу с учетом приоритетных направлений развития объединения.

Мероприятия такого характера в авиационным соединении дальней авиации, а также в подчиненных войсковых частях проводятся регулярно.

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