Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.11.2020 (16:13)

Военные химики ЗВО продезинфицировали более 500 тыс. кв. м. площади военкоматов Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала призыва

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа с начала осеннего призыва провели специальную обработку более 500 тыс. кв. м. территории военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты регулярно проводят обработку специальным дезинфицирующим раствором мест построения призывников, внутренних помещений и прилегающей территории сборных пунктов, санузлов и рабочих кабинетов.

В проведении дезинфекции задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30 военнослужащих соединения РХБ защиты.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической  защиты общевойсковой армии Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 200 призывников отправились из Сибири к местам несения службы в Восточный военный округ
Корвет «Бойкий» завершил выполнение задач в проливе Ла-Манш вышел в Атлантический океан
Специалисты РХБ защиты ВВО в ноябре обработали более 70000 кв. метров территорий и помещений в медучреждениях Забайкалья
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили перевод техники на зимний режим эксплуатации

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false