26.11.2020 (16:13)

Военные химики ЗВО продезинфицировали более 500 тыс. кв. м. площади военкоматов Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала призыва

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа с начала осеннего призыва провели специальную обработку более 500 тыс. кв. м. территории военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты регулярно проводят обработку специальным дезинфицирующим раствором мест построения призывников, внутренних помещений и прилегающей территории сборных пунктов, санузлов и рабочих кабинетов.

В проведении дезинфекции задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30 военнослужащих соединения РХБ защиты.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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