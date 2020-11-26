Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.11.2020 (16:10)

В ОГРВ ПРРМ завершен перевод техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) завершена плановая подготовка вооружения и военной техники (ВВТ) к зимнему периоду эксплуатации.

Перевод вооружения и военной техники проходил в три этапа: подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ обслужили около 9000 узлов и агрегатов на более чем 150 единицах военной техники.

Ранее с водителями проводились инструкторско-методические занятия для показа на практике порядка выполнения операций по промывке фильтров, замене смазок и жидкостей, ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей и другого электрооборудования.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ был проведен смотр ее готовности к эксплуатации в зимних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В подразделения Сухопутных войск поступила партия танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой
Более 200 призывников отправились из Сибири к местам несения службы в Восточный военный округ
Корвет «Бойкий» завершил выполнение задач в проливе Ла-Манш вышел в Атлантический океан
В 15-й армии ВКС завершена подготовка техники для эксплуатации в зимних условиях

Метки:
МТО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false