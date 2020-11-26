26.11.2020 (16:10)

В ОГРВ ПРРМ завершен перевод техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) завершена плановая подготовка вооружения и военной техники (ВВТ) к зимнему периоду эксплуатации.

Перевод вооружения и военной техники проходил в три этапа: подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ обслужили около 9000 узлов и агрегатов на более чем 150 единицах военной техники.

Ранее с водителями проводились инструкторско-методические занятия для показа на практике порядка выполнения операций по промывке фильтров, замене смазок и жидкостей, ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей и другого электрооборудования.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ был проведен смотр ее готовности к эксплуатации в зимних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

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