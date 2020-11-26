26.11.2020 (16:08)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены занятия по безопасности военной службы
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом 2021 учебного года проведены комплексные занятия по безопасности военной службы.
На занятиях были проинструктированы военнослужащие и гражданский персонала ОГРВ ПРРМ. Для военнослужащих, несущих службу в суточных нарядах и караулах, занятия проведут повторно на следующий день.
Военнослужащим и гражданскому персоналу были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, действия при оказании первой медицинской помощи, проведении спортивно-массовых мероприятий, требования пожарной безопасности, и другие.
В ходе занятий личный состав посетил 15 учебных точек. На каждой для большей наглядности, к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.
Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.