26.11.2020 (16:08)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены занятия по безопасности военной службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом 2021 учебного года проведены комплексные занятия по безопасности военной службы.

На занятиях были проинструктированы военнослужащие и гражданский персонала ОГРВ ПРРМ. Для военнослужащих, несущих службу в суточных нарядах и караулах, занятия проведут повторно на следующий день.

Военнослужащим и гражданскому персоналу были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, действия при оказании первой медицинской помощи, проведении спортивно-массовых мероприятий, требования пожарной безопасности, и другие.

В ходе занятий личный состав посетил 15 учебных точек. На каждой для большей наглядности, к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.

Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице