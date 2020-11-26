26.11.2020 (16:03)

Почти полмиллиарда рублей в виде субсидий выплатили военнослужащим в Самарской области на приобретение жилья

Военнослужащие в Самарской области в 2020 году получили жилищные субсидии почти на полмиллиарда рублей. Об этом сообщил начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

«В этом году на территории региона жилищная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения была предоставлена 61 семье военнослужащих на сумму около 470 млн. рублей, – сказал Игорь Самсонов. – Но это уже не основной способ обеспечения семей военнослужащих постоянным жильем. Большинство реализуют жилищное право путем участия в накопительно-ипотечной системе. Так, в 2020 году свидетельств на получение целевого жилищного займа для приобретения жилья по военной ипотеке было выдано 375 военнослужащим, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года».

Справочно:

Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более.

Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через 3 года участия в реестре накопительно-ипотечной системы. В последующем, при условии дальнейшего прохождения службы, государство гарантирует оплату его кредита.

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