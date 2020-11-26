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26.11.2020 (15:58)

Артисты ЦДРА выступили с концертом перед военными летчиками в Иркутской области

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе под руководством Ксении Беловой выступили с большой концертной программой перед военнослужащими гарнизона (авиабазы) Белая в Иркутской области.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране, концерт проходил с соблюдением всех мер предосторожности. В частности, зрители в погонах в защитных масках располагались на необходимом расстоянии друг от друга. Но это обстоятельство никак не отразилось на восприятии ими концертной программы «Россия, вперед!». Тем более исполнители, проявляя весь свой профессионализм, постарались от души.

Открыла концерт песня военно-патриотического характера Николая Петрова «Армия России». Затем артисты, выступая в составе ансамбля, вокальными группами и сольно, представили произведения самых разных жанров: песни гражданского звучания, среди которых «Желаю тебе, Земля моя», «За веру и силу», «Мы – люди мира», песни военных лет, такие, как «Перелетные птицы», «Броня крепка», душевные, лирические мотивы и молодежные эстрадные шлягеры.

Солистов-вокалистов активно поддержали артисты балетной группы, порадовавшие зажигательными хореографическими композициями – «Солдатской пляской» и «Русским хип-хопом».

Концертную программу завершила популярная песня Олега Газманова «Вперед, Россия!». Военнослужащие наградили творческий коллектив горячими аплодисментами. В плане концертного ансамбля – еще несколько концертов в Сибирском регионе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Ансамбль
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