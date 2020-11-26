26.11.2020 (15:54)
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную ракетную стрельбу в Белом море
Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря.
Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.
По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.
Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».
Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялась в начале октября.
Справочно:
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 г.. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным кораблем-участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.
Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.